В Югре задержали педагога за расклеивание антивоенных листовок

В поселке Кондинское (Ханты-Мансийский автономный округ) за дискредитацию ВС РФ (ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) будут судить педагога дополнительного образования. По данным источника портала 86.ru, протокол на женщину составили за то, что она расклеивала антивоенные листовки.

«Ночью педагог наклеила на забор листовки, дискредитирующие Вооруженные силы России. Полицейские нашли свидетеля, который видел, что именно она это сделала»,— отметил собеседник издания.

В пресс-службе УМВД по ХМАО комментировать ситуацию «Ъ-Урал» отказались. В картотеке Кондинского районного суда нет информации о свежих делах по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте