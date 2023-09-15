Мэрия начала прием предложений по проекту масштабной застройки на Автовокзале

В Екатеринбурге на общественные обсуждения вынесли проект масштабной застройки на Автовокзале в границах улиц Щорса — 8 Марта — Островского — Московской. Согласно материалам, опубликованным на сайте городской администрации, расчетная численность населения на этой территории составит 17,5 тыс. человек, а общая площадь жилых помещений – 525,9 тыс. кв. м. С 15 сентября администрация Екатеринбурга начала сбор предложений и замечаний по проекту планировки данной территории.

Строительство предполагается производить в семь этапов. Реализовать весь проект планируют до 2035 года. Отметим, что застройку данной территории обсуждают с 2015 года. Планировку и межевания территории уже обсуждали на публичных слушаниях в 2017 году. В мероприятии приняли участие 820 человек. На территории планировали построить шесть новых жилых комплексов.

Согласно новым документам, данную территорию осваивают «Атлас Девелопмент», «Гринвич. Недвижимость», «Атом», «Ривьера – Инвест-Екб», «Жилые башни Евразия».

Оставить свои предложения и замечания можно на сайте городской администрации можно до 25 сентября. Итоги обсуждений подведут 6 октября.

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