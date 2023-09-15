«Росводоканал Краснодар» завершил строительство сетей для школы

«Росводоканал Краснодар» завершил строительство сетей водоотведения для строящегося общеобразовательного учреждения на 1650 мест в районе ул. Красных Партизан и Азовской. Общая протяженность нового трубопровода — 1027 м. Работы выполнены в рамках реализации инвестиционной программы.

Фото: пресс-служба Краснодар Водоканал

«Прокладка сетей диаметром 180 мм с глубиной залегания 4 метра выполнена специалистами при помощи современного метода горизонтально направленного бурения»,— говорит директор по производству «Росводоканал Краснодар» Станислав Гераськов.— Специалисты проложили пластиковый трубопровод со сроком эксплуатации не менее 50 лет».

Здание школы будет трехэтажным, имеющим свой медицинский блок, актовый зал, библиотеку, спортивные и тренажерный залы. На прилегающей территории будут располагаться поле для мини-футбола, площадки для игровых видов спорта, детское игровое и спортивное оборудование.

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