ФСБ задержала в Ростовской области 29 незаконных мигрантов

Оперативники УФСБ по Ростовской области в ходе профилактически-проверочных мероприятий выявили на складском объекте в Аксае 29 граждан одной из стран Средней Азии, незаконно находящихся на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Полиция составила 49 протоколов об административных нарушениях по факту незаконного въезда и трудоустройства мигрантов на территории Ростовской области. По итогам проверки принято решение о выдворении 27 иностранцев.

«В отношении работодателей, допустивших нарушения миграционного законодательства, возбуждено 23 административных расследования по ч.3 ст.18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства)»,— отмечает пресс-служба УФСБ.

Работодателям грозит штраф от 400 до 800 тыс. руб.

Анастасия Назарова