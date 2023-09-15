Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ФСБ задержала в Ростовской области 29 незаконных мигрантов

Оперативники УФСБ по Ростовской области в ходе профилактически-проверочных мероприятий выявили на складском объекте в Аксае 29 граждан одной из стран Средней Азии, незаконно находящихся на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Полиция составила 49 протоколов об административных нарушениях по факту незаконного въезда и трудоустройства мигрантов на территории Ростовской области. По итогам проверки принято решение о выдворении 27 иностранцев.

«В отношении работодателей, допустивших нарушения миграционного законодательства, возбуждено 23 административных расследования по ч.3 ст.18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства)»,— отмечает пресс-служба УФСБ.

Работодателям грозит штраф от 400 до 800 тыс. руб.

Анастасия Назарова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...