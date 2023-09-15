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Коммерсантъ FM
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Патрушев: за последние годы обезврежены сотни сотрудников зарубежной разведки

За последние годы были обезврежены сотни сотрудников зарубежных спецслужб, причастных к разведывательной работе против России и ее стратегических партнеров. Об этом говорится в статье секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в журнале «Разведчик» (.pdf).

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Дополнительные рычаги влияния западники получают путем втягивания в обучение перспективных управленцев и представителей силовых структур, которые затем становятся проводниками вредоносных идей. За последние годы выявлены и обезврежены сотни сотрудников иностранных спецслужб, а также других лиц, причастных к организации разведывательно-подрывной деятельности против нашей страны и наших стратегических партнеров»,— пишет Николай Патрушев.

По словам секретаря Совбеза, на поиск и обучение в специализированных центрах «молодых демократических лидеров» США и европейские страны тратят огромные ресурсы. Утверждается, что в дальнейшем прошедшие необходимое обучение будут задействованы в организации госпереворотов. По мнению Николая Патрушева, целью госпереворотов является образование «зависимых от Запада режимов» в ранее самостоятельных государствах.

«Обыденностью стало, когда подготовленные таким образом "руководители" на деле оказываются обыкновенными марионетками, получающими деньги и инструкции от ЦРУ, Ми-6 и других западных спецслужб»,— заключил Николай Патрушев.

Милена Костерева

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