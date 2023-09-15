На трассе под Челябинском машина сбила насмерть 15-летнего велосипедиста

В Сосновском районе Челябинской области в дорожно-транспортном происшествии погиб 15-летний велосипедист. Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области.

ДТП произошло 14 сентября около 19:30 на 7 км автодороги Челябинск – Харлуши. По предварительным данным, 60-летний водитель автомобиля Kia Sportage при перестроении вправо выехал на полосу торможения и разгона, где совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. Подросток 2008 года рождения двигался во встречном направлении по краю проезжей части полосы разгона.

От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия. Сотрудники ГИБДД проводят комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств происшествия.

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