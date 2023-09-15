Минздрав Удмуртии: регистрируется сезонный рост заболеваемости ОРВИ

В Удмуртии зарегистрировали подъем заболеваемости ОРВИ, большинство заболевших среди детей, сообщает пресс-служба минздрава региона. Причиной называют начало учебного года и объединение больших детских коллективов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как отметила заместитель министра здравоохранения республики Марина Петренко, основной рост заболеваемости прогнозируется на октябрь. «Примерно с конца прошлой недели мы видим подъем заболеваемости ОРВИ, в основном среди детского населения. Чаще всего это респираторные вирусы, характерные для начала эпидсезона. Болеют в основном в легкой и средней форме, пациентов с тяжелыми формами респираторных инфекций нет»,— отметила госпожа Петренко.

В настоящее время прививки от гриппа поставили 67,8 тыс. жителей региона, среди которых 51,1 — дети. Случаев заболевания гриппа не зарегистрировали.

Ситуация по заболеваемости коронавирусом в Удмуртии остается стабильной — в день регистрируется порядка 20-25 заболевших жителей. «На амбулаторном лечении находится 222 человека с заболеванием в легкой или средней степени тяжести, семь человек — на стационарном лечении. В целом ситуация стабильная и контролируемая»,— рассказала Марина Петренко.

Вакцина, деньги на закупку которой выделили из республиканского бюджета, должна поступить в октябре. Вакцинировать планируется 26 тыс. человек