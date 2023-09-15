Оставлен в силе запрет на застройку жильем деловых зон Оренбурга

Суд апелляционной инстанции отказался менять решение о признании недействующими новых Правил землепользования и застройки в Оренбурге. Они касались разрешения на среднеэтажную жилую застройку в общественно-деловых зонах без проведения публичных слушаний. Об этом сообщает областная прокуратура.

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Соответствующие изменения в ПЗЗ внесло министерство архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области в августе 2021 года. Приказ был подписан также без проведения публичных слушаний.

Кроме того, как выяснило надзорное ведомство, при издании документа чиновники не установили предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства. Это позволяло вести застройку территории с произвольными параметрами.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском к профильному министерству. Требования контрольного органа были удовлетворены в полном объеме.

Ранее прокуратура оспорила в суде другой приказ министерства архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области. Документ разрешал строительство в границах городской свалки в столице региона.

Георгий Портнов