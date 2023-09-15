На бывших начальников департамента администрации Томской области возбудили дело

В Томске фигурантами расследования стали два бывших начальника департамента финансово-ресурсного обеспечения обладминистрации, которые подозреваются в растрате (ст. 160 УК РФ). Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Правоохранители считают, что чиновники деньгами резервного фонда финансирования непредвиденных расходов оплачивали аренду квартир для неких граждан, имена и должности которых не называются. Как указывается в деле, один из подозреваемых в 2013-2022 годах обеспечил подготовку проектов распоряжений администрации Томской области об использовании бюджетных ассигнований и подписал от имени департамента договоры аренды жилых помещений для проживания двух граждан. В дальнейшем чиновник поручил сотрудникам бухгалтерии оплатить аренду жилья, в результате с расчетного счета департамента было списано свыше 3 млн руб.

«Второй подозреваемый в июне 2022 года также подписал договор аренды жилого помещения для проживания гражданина и дал распоряжение подчиненным сотрудникам бухгалтерии об оплате его аренды, на основании чего с расчетного счета департамента было перечислено более 200 тыс. руб.», — говорится в сообщении следственного ведомства.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев