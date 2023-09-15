В Новых Лядах директор школы применил к ученику физическую силу

Администрация города начала проверку инцидента, произошедшего в школе в Новых Лядах. Директор «Техно-Школы им. В.П. Савиных» Сергей Каменев схватил школьника за шиворот. Первым об инциденте в школе сообщил telegram-канал «Пермь ЧП и ДТП, новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал ЧП и ДТП Пермь Фото: телеграм-канал ЧП и ДТП Пермь

Сергей Каменев является основателем кадетского училища Перми, которым руководил с 1996 года. По его же инициативе был создан лицей милиции ГУВД по Пермскому краю, который затем был преобразован в школу-интернат «Лицей полиции», его правопреемником стал кадетский корпус. В начале 2023 года Каменев вышел на пенсию, а в июне был назначен директором школы «Техно-Школа им. В.П. Савиных».