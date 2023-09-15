Глава СКР потребовал разобраться в конфликте со сносом домов в Челябинске

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал дать оценку жалобам на махинации со сносом домов в Ленинском районе Челябинска. О ходе организованной по этому поводу проверки ему доложит руководитель регионального управления СК России Петр Решетников, сообщают в федеральном ведомстве.

Ранее в СМИ появилась информация о нарушении прав жителей предназначенных под снос жилых домов в квартале улиц Новороссийской, Безрукова, Суркова и Чайкиной. Челябинцы пожаловались, что их дома перестали обслуживаться управляющими компаниями. Горожане высказывают предположение, что это было сделано с целью снизить размер выплачиваемых им компенсаций, которые за утраченное аварийное жилье ниже, чем за полноценное.

«По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области организована доследственная проверка»,— уточняют в Следственном комитете РФ.

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