«Башнефть» в четвертый раз за сентябрь повысила цены на некоторые виды топлива

ООО «Башнефть-розница» (входит в НК «Роснефть») 15 сентября в очередной раз пересмотрела цены на автомобильное топливо. Это четвертое по счету повышение за месяц: компания увеличивала цены на отдельные виды топлива 1, 5 и 12 сентября.

Литр бензина марки АИ-100 подорожал на 50 коп. до 64,15 руб., АИ-95 и АИ-92 остались на прежнем уровне — 51,85 и 48,8 руб. соответственно. Стоимость ATUM-92 и ATUM-95 также не изменилась — 49,9 и 52,95 руб. соответственно. Цена на дизтопливо повысилась на 30 коп. до 60,2 руб.

Как сообщал «Ъ-Уфа», 12 сентября на заправках «Башнефти» изменилась стоимость бензина АИ-100 и дизельного топлива. 5 сентября увеличились цены на дизельное топливо — оно подорожало на 40 коп. До этого, 1 сентября, также изменились цены на дизельное топливо, бензин марок АИ-100, ATUM-92 и ATUM-95.

Наталья Балыкова

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