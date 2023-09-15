В Уфе сожгли машину замглавы администрации Благовещенского района

Сегодня ночью в Уфе сожгли машину заместителя главы Благовещенского района по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Никиты Дмитриева, сообщает Telegram-канал Mash-Batash.

На канале опубликовано видео, на котором предполагаемый злоумышленник положил пакет с неизвестным содержимым под машину, которая находилась в микрорайоне Серебряный ручей в Демском районе. Через 50 минут начался пожар.

«По данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ст. 167 УК РФ)», сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. «Устанавливаются лица, причастные к преступлению», — отмечается в сообщении.

Никита Дмитриев связывает произошедшее со своей профессиональной деятельностью, отмечает Mash-Batash. Дозвониться до замглавы администрации «Ъ-Уфа» не удалось.

Майя Иванова

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