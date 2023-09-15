На Кубани за восемь месяцев ввели 4,7 млн квадратных метров жилья

С января по август включительно в Краснодарском крае было введено 4,7 млн кв. м жилья. По этому показателю регион занимает второе место в России, следует из отчета Росстата. За август в регионе ввели 707 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

В Адыгее за восемь месяцев ввели 423 тыс. кв. м жилья. Это на 5,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Крыму за это же время ввели 842,2 тыс. кв. м (+31,7%), в Севастополе — 268 тыс. кв. м.

Первое место по количеству введенных квадратных метров за восемь месяцев заняла Московская область — почти 8 млн кв. м. Третье место у Москвы — 4 млн кв. м.

Всего в России ввели почти 70,1 млн кв. м жилья. Это на 0,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года. За август в стране ввели 10,1 млн кв. м, что на 12,3% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Более половины из этих площадей приходится на индивидуальное жилищное строительство — 42 млн кв. м.

Татьяна Ручкина

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