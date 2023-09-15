Отгрузка лесопродукции в Удмуртии снизилась на 16% с начала года

В Удмуртии за шесть месяцев 2023 года предприятия региона отгрузили продукции лесоперерабатывающей промышленности на 15 млрд руб. Это на 16% меньше объема прошлого года, сообщает Удмуртстат. Малый бизнес отгрузил продукции на 1,5 млрд руб., сокращение — 0,4%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Отмечается, что прибыль организаций лесоперерабатывающей промышленности республики в прошлом году снизилась в 1,7 раза и составила 3,7 млрд руб. При этом нестабильные политические и экономические подтолкнули работников к поискам альтернативных рынков сбыта, в том числе на внутреннем рынке.