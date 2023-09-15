Торги по комплексному развитию почти 12 га во Фролах выиграл «Стройпанелькомплект»

В краевом минимуществе подвели итоги аукциона на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории в селе Фролы. Как указано в электронной документации, площадь территории составляет 11,97 га, начальная цена лота равнялась 14,2 млн руб. Торги состоялись 14 сентября, их победителем стала структура застройщика «Стройпанелькомплект» — ООО СЗ «Финпроект». Компания предложила за лот 17,1 млн руб.

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Торги на право комплексного развития территории во Фролах были объявлены региональным минимуществом в середине августа. Проектом договора предусматривается среднеэтажная и многоэтажная жилая застройка площадки с социальной и транспортной инфраструктурой. Кроме жилья победитель торгов должен построить детский сад на 280 мест и обустроить улично-дорожную сеть. Предельный срок реализации программы КРТ на этом месте составляет семь лет с момента заключения договора.

Решение о комплексном развитии территории в селе Фролы было принято правительством региона в июле 2023 года. Отметим, что на участке в 8,99 га, который войдет в зону КРТ, ООО СЗ «Интэска-СТ» возводит ЖК «Новая Пермь». Этот комплекс был анонсирован еще в 2015 году под названием «Европа-Парк». Позднее участок пытались продать, разрешение на строительство жилья в этой локации было выдано в 2021 году, название комплекса сменили на «Новую Пермь».