В Петербурге эвакуировали 15 зданий из-за звонков о минировании

Полиция Санкт-Петербурга проверила 805 зданий, в которых располагаются образовательные учреждения из-за анонимных звонков о минировании, сообщила «Фонтанка».

Анонимные звонки начали поступать в МВД с 8 утра 14 сентября и продолжались до 18:30. По информации журналистов, сообщали о минировании всех городских школ (около 800), двух детских садов и нескольких объектов торговли. Руководство 15 учреждений приняло решение об эвакуации.

Проверки ничего опасного в зданиях не выявили. Полиция возбудила уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ст.207 УК РФ).

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