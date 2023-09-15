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На месте мебельной фабрики в Разгуляе начали сносить здания

Председатель правления Пермского регионального отделения Союза архитекторов России, почетный архитектор России Виктор Воженников обеспокоен земляными и строительными работами, которые ведутся в исторической части Перми, именуемой Первогородом. Речь идет о территории бывшей мебельной фабрики на ул. Петропавловской, являющейся частью объекта культурного наследия «Егошихинский медеплавильный завод» и памятника археологии «Егошихинский завод-поселение». Здесь, в долине реки Егошихи, господин Воженников предлагал создать историко-культурный комплекс «Первогород», для этого был открыт благотворительный фонд «Первогород». Как сообщил господин Воженников, на месте мебельной фабрики работает экскаватор, снят слой земли — «идет разработка культурного слоя без обязательного проведения археологических работ».

«Вопрос к государственной краевой инспекции Пермского края по охране объектов культурного наследия: есть ли разработанная научно-проектная документация по археологии, прошедшая историко-культурную экспертизу и получившая положительное заключение?» — спрашивает архитектор на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, на территории завода Шпагина, тоже расположенного в зоне объекта культурного наследия и соприкасающегося с зоной Первогорода, возводится каркасное здание с сэндвич-панелями, обратил внимание Виктор Воженников. «Это практически разрушает ландшафт и возможность формирования единого пространства, объединяющего перспективную территорию благоустройства нового театра оперы и балета с пространством набережной Камы»,— считает господин Воженников. Архитектор подчеркнул, что зоны объекта культурного наследия и памятника археологии запрещают строительство в этой локации. «Если речь идет о проекте благоустройства, то это приведет к стиранию исторической и культурной памяти о месте зарождения Перми, которой в этом году исполнилось 300 лет»,— заметил собеседник.

В краевом минстрое «Ъ-Прикамье» пояснили, что на месте бывшей мебельной фабрики в рамках утвержденного проекта комплексного развития демонтируют существующие здания и сооружения. Там создадут единое пространство, объединяющее территорию благоустройства новой сцены оперного театра с пространством набережной. «Вся необходимая разрешительная документация на демонтаж получена, в том числе согласование инспекции по охране объектов культурного наследия. Слой земли не снимался, экскаватор задействован для сбора и погрузки строительного мусора, а также планировки территории без заглубления»,— подчеркнули в министерстве. Эту территорию благоустроят по проектным решениям, разработанным на этапе проектно-изыскательских работ. Демонтажные работы согласованы с инспекцией, работы по благоустройству будут согласовываться на этапе разработки проектно-сметной документации. Выполнение работ без документации, прошедшей государственную экспертизу, не допускается, отметили в минстрое.

Земельный участок, на котором возводится здание, передан минимуществом в «Лимакмаращстрой» в использование на срок не более одного года. Строящиеся компанией здания — общежитие и ангар — носят временный характер и требуются для производства строительно-монтажных работ, уточнили в министерстве.

Напомним, в начале 2023 года власти Прикамья изъяли у региональной структуры «Корпорация развития Пермского края» участок бывшей мебельной фабрики на ул. Петропавловской, 1а (7,7 тыс. кв. м). Тогда в краевом минстрое поясняли, что площадка перешла в собственность Пермского края для реализации программы комплексного развития.

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