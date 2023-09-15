В Нижневартовске погиб рабочий, ремонтировавший крышу в детском саду

В Нижневартовске (ХМАО-Югра) следователи начали проверку после гибели рабочего, который ремонтировал крышу в детском саду, сообщили в окружном следственном комитете. По данным СКР, 14 сентября мужчина ремонтировал кровлю на территории дошкольного образовательного учреждения получил травмы, упав с высоты. В больнице мужчина скончался.

По предварительным данным, рабочий сорвался с дерева, на которое забрался, чтобы сбросить с него строительный мусор, упавший с крыши во время работ. «По факту произошедшего следственным отделом по городу Нижневартовск проводится процессуальная проверка. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются»,— прокомментировали в СКР.

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