Режим «черного неба» введен в Томске до 18 сентября

Мэрия Томска объявила в Томске с 10.00 часов 16 сентября до 18.00 18 сентября режим НМУ 1 степени опасности, способствующие накоплению вредных примесей в атмосфере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Изофатов, Коммерсантъ Фото: Артем Изофатов, Коммерсантъ

«В связи с этим предприятия обязаны провести согласованные в установленном порядке мероприятия и обеспечить сокращение выбросов загрязняющих веществ на 15-20%», - говорится в сообщении местных властей.

Уточняется, что объявление прогноза НМУ не связано со сверхнормативными или аварийными выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух от промышленных предприятий. Режим введен из-за метеорологических условий (ослабление ветра, штиль, туманы, образование задерживающих слоев инверсии температуры), способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Мэрия Томска рекомендует населению отказаться от использования личных автомобилей, а при планировании поездок отдавать приоритет электрическому и газомоторному транспорту.

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Лолита Белова