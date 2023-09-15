Инженеру челябинского минсельхоза утвердили домашний арест по делу о взятках

Суд признал законным продление домашнего ареста главному государственному инженеру-инспектору Кунашакского района управления гостехнадзора министерства сельского хозяйства региона Дамилю Хусаинову, обвиняемому в получении взяток. Мера пресечения будет действовать до 7 ноября, сообщают в прокуратуре Челябинской области.

В апелляции обвиняемый указал на незаконное продление домашнего ареста с установлением неконкретизированных запретов, нарушающих права и интересы его и его семьи. Он просил суд отменить действующую меру пресечения, или избрать более мягкую.

«Судебная коллегия, рассмотрев доводы обвиняемого, с учетом позиции стороны обвинения меру пресечения оставила без изменения. Апелляционное решение вступило в законную силу»,— отмечают в прокуратуре региона.

Дамиля Хусаинова задержали в феврале 2023 года. По версии следствия, инспектор в 2022 году получил взятки от более чем 16 граждан за выдачу водительских удостоверений тракториста-машиниста категорий «В», «С» без фактического обучения и сдачи экзаменов.

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