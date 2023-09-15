«Единая Россия» выдвинула Александра Ищенко на пост председателя донского Заксобрания

В ходе конференции партии «Единая Россия» в Ростове-на-Дону 14 сентября делегаты тайным голосованием выдвинули кандидатуру Александра Ищенко на должность председателя Законодательного собрания Ростовской области седьмого созыва. Об этом сообщает пресс-служба политической партии.

Отмечается, что Александр Ищенко возглавлял донской парламент двух предыдущих созывов. Руководителем фракции «Единая Россия» в Заксобрании вновь избран Владимир Ревенко.

«Кандидатуру Александра Ищенко для избрания на должность председателя донского парламента рассмотрят на ближайшем заседании Законодательного Собрания Ростовской области»,– сообщает пресс-служба «Единой России».

Анастасия Назарова