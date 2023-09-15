Производство лососевых на Кубани выросло вдвое

В Краснодарском крае в первом полугодии производство рыбы лососевых пород составило 2,7 тонн. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на Росрыболовство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Производство лососевых выросло почти на 1,5 тыс. тонн. В первом полугодии 2022 года в крае было произведено 1323 тонны.

За шесть месяцев в регионе также увеличилось производство мидий — на 17,8%, до 297 тонн. Объем выращивания карповых вырос на 2,1 тыс. тонн, до 17,7 тыс. тонн.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram