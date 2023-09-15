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Производство лососевых на Кубани выросло вдвое

В Краснодарском крае в первом полугодии производство рыбы лососевых пород составило 2,7 тонн. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на Росрыболовство.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

Производство лососевых выросло почти на 1,5 тыс. тонн. В первом полугодии 2022 года в крае было произведено 1323 тонны.

За шесть месяцев в регионе также увеличилось производство мидий — на 17,8%, до 297 тонн. Объем выращивания карповых вырос на 2,1 тыс. тонн, до 17,7 тыс. тонн.

Татьяна Ручкина

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