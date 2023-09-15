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ЧТЗ попал в санкционный список США

Челябинский тракторный завод был включен в обновленный санкционный список США. Всего под ограничения попали более десяти российских предприятий оборонного сектора. Их список опубликован на сайте минфина США.

В частности, под ограничения попали Русская медная компания (РМК) и Объединенная металлургическая компания (ОМК), активы которых расположены в том числе на территории Челябинской области.

Санкции предполагают заморозку активов компаний, запрет транзита их продукции, прекращение исполнения с ними обязательств по договорам.

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