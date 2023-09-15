Внешнеторговый оборот Дона увеличился на 7,6% в I полугодии 2023 года

За первые шесть месяцев текущего года внешнеторговый оборот Ростовской области увеличился на 7,6%, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора.

Ростовская область занимает седьмое место во Всероссийском рейтинге экспортеров и первое – в ЮФО. По итогам прошлого года регион также занимает первое место по экспорту агропромышленного комплекса, обеспечив 43% экспорта российского зерна.

«Ростовская область ежегодно выделяет около 3 млрд руб. из областного бюджета на поддержку отрасли»,– сообщает пресс-служба правительства региона.

Анастасия Назарова