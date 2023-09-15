Последний матч «Ижстали» с капитаном Кочуровым закончился проигрышем «Соколу»

14 сентября в столице Удмуртии хоккейный клуб «Ижсталь» провел первый в этом сезоне домашний матч Первенства Высшей хоккейной лиги. «Сталевары», для капитана которых игра стала последней в карьере, проиграли красноярскому «Соколу» со счетом 3:4, сообщает пресс-служба клуба. Судьба матча решилась в последнем периоде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

Счет открыл нападающий «Сокола», забив шайбу с ближней границы левого круга вбрасываний в ближнюю девятку. Как признал главный тренер ХК «Ижсталь» Константин Маслюков, первый период «сталевары» пропустили.

Во втором периоде гости льда увеличили разрыв в счете, после чего на 31-й минуте «сталевары» с близкого расстояния забросили свою первую в этом матче шайбу. Следом за этим на пятак выехал Антон Кочуров, который отправил шайбу в неприкрытый створ ворот. В начале третьего периода команды вошли с равным счетом. Нападающий «Ижстали» увеличил разрыв в счете до 3:2. На 50-й минуте «Сокол» второй раз за игру реализовал большинство, после чего спустя несколько секунд красноярцы вновь вырвались вперед.

«Первый период немного пропустили – упустили два гола, затем взяли игру в свои руки и сравняли 2:2, потом повели в счёте. Но, опять же, меньшинство и свои ошибки не дали нам довести игру до положительного результата. Будем работать, разбираться. Команду соперников с победой.

В настоящее время «Ижсталь» опустилась на 23 позицию из 29 в турнирной таблице. Следующий матч «сталеваров» пройдет с ХК «Норильск». Игра пройдет 16 сентября в Ижевск.