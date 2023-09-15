Компания «Сереброника» отказывается от товарного знака «Сердце Пармы»

Сеть ювелирных салонов «Сереброника» больше не будет использовать товарный знак «Сердце Пармы». Об этом на своей странице в соцсети сообщил основатель и руководитель компании Андрей Саламатин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Юлии Зайцевой в соцсети Фото: страница Юлии Зайцевой в соцсети

Ранее продюсер писателя Алексея Иванова Юлия Зайцева обвинила «Серебронику» в неправомерной регистрации товарного знака «Сердце Пармы» и пообещала инициировать судебные разбирательства. В заочной полемике с Юлией Зайцевой Андрей Саламатин заявил о законности регистрации товарного знака, при этом пообещав не брать деньги с писателя Алексея Иванова за использование названия «Сердце Пармы». Однако после вчерашней пресс-конференции господин Саламатин изменил позицию.

«Вчера прошла встреча по поводу использования названия «Сердце Пармы», - написал господин Салматин в соцсети, - без лишних эмоций не обошлось - неожиданно приехала сама Юлия Зайцева. Итог трудного разговора таков: «Сереброника» полностью ликвидирует коллекцию «Сердце Пармы» и отзывает регистрацию товарного знака «Сердце Пармы». А Юлия Зайцева от имени Алексея Викторовича Иванова пообещала снять иски и претензии с его стороны к компании «Сереброника» и ко мне». По словам господина Саламатина, он уже дал поручение патентному поверенному подготовить все документы на отзыв регистрации, сама коллекция уже сегодня недоступна к продаже и готовится к ликвидации.