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Народная артистка Удмуртии и балерина Марина Кузнецова скончалась

В Удмуртии 14 сентября скончалась народная артистка региона, прима-балерина Марина Кузнецова. Ее смерть стала концом «целой эпохи», сообщает пресс-служба Театр оперы и балета республики.

Фото: пресс-служба Театра балета и оперы Удмуртии

Фото: пресс-служба Театра балета и оперы Удмуртии

«Трудно переоценить ее влияние на становление балетной труппы театра. Высочайший профессионализм и человеческие качества сделали ее одной из самых ярких и уважаемых персон, представляющих культуру Удмуртии»,— сказано в сообщении.


Напомним, Марина Кузнецова закончила Воронежское хореографическое училище, а ее карьера началась в качестве солистки Красноярского театра оперы и балета. В Ижевск она прибыла прима-балериной. В 90-е благодаря работе Марины Кузнецовой театр наращивал балетный репертуар. С ее именем связаны премьеры «Анюта», «Коппелия», «Собор Парижской богоматери», «Бахчисарайский фонтан». В 1996 году Марина Кузнецова возглавила балетную труппу театра.

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