В Красноярске опубликованы требования к облику новых зданий

Мэрия Красноярска опубликовала требования к архитектурно-градостроительному облику вновь строящихся зданий. Их подготовило муниципальное управление архитектуры.

«Строительные компании, работающие на территории города, теперь должны учитывать требования к объемно-пространственным и архитектурно-стилистическим характеристикам, материалам, которые планируют использовать при возведении и облицовке зданий. Регулировке подлежит и инженерное оборудование на фасадах, в том числе кондиционеры»,— говорится в сообщении мэрии.

Например, расстояние между длинными сторонами жилых зданий высотой от пяти этажей, которые выходят фасадами на территорию общего пользования, должно составлять не менее 30 м. Минимальная высота нежилых помещений, которые находятся на первом этаже, установлена в три метра. Если здание окажется более 100 м в длину, то в нем должны быть предусмотрены сквозные проходы.

Согласно одному из требований, не допускается облицовка фасадов, «приводящая к утрате архитектурно-декоративных элементов, обеспечивающих завершенное, целостное, согласованное архитектурное решение». Документ запрещает использование для облицовки фасадов винилового сайдинга, асбестоцементных листов, самоклеющейся пленки, баннерной ткани, сотового поликарбоната.

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Валерий Лавский