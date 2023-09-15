43% опрошенных свердловчан сталкивались с дискриминацией при трудоустройстве

Почти половина опрошенных свердловчан (43%) заявили, что сталкивались с дискриминацией при приеме на работу, следует из исследования сервиса «Зарплата.ру». Большинство людей заявили, что работодатели предвзято относятся к возрасту (возраст опрошенных от 25 до 55 лет), семейному положению и полу.

Так, 56% участников заявили, что сталкивались с дискриминацией по возрасту, 33% — семейному положению, 26% — полу, 24% — из-за ограничения по здоровью, 20% столкнулись с предвзятым отношением из-за внешнего вида. Еще 18% столкнулись с дискриминацией из-за своего социального положения, 16% — национальности, 5% — сексуальной ориентации, 3% — из-за религиозных убеждений и еще 2% чувствовали дискриминацию из-за своих политических убеждений.

Согласно исследованию, с дискриминацией по полу чаще всего сталкиваются строительной отрасли, промышленности, энергетики и ИТ. А вот предвзятое отношение к возрасту и семейному положению со стороны работодателей встречается во всех профессиональных отраслях. 38% респондентов уверены, что за последние годы дискриминации по полу стало меньше, 40% говорят, что ничего не изменилось, а 22% считают, что стало хуже.

Ситуация с возрастом обстоит иначе: 53% респондентов заявили, что отношение к кандидатам 45 лет и старше ухудшилось, 35% сказали, что ничего не изменилось, а улучшения заметили 12%.

Что касается семейного положения, то 48% заявили о дискриминации из-за наличия детей, еще 17% столкнулись с тем, что работодатель предвзято оценивал кандидата из-за возможной беременности. Были респонденты, которые напротив испытывали проблемы из-за отсутствия детей (12%) или супруга (8%).

27% респондентов заявили, что подвергались дискриминации из-за лишнего веса, 14% из-за неформальной одежды, также опрошенные заявляли, что заявили, что работодателю не понравилось наличие татуировок, пирсинга, яркого окрашивания волос.

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