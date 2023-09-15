В Югре ввели дополнительную выплату для участников СВО

В Сургутском районе (Ханты-Мансийский автономный округ) ввели дополнительную выплату для участников специальной военной операции (СВО) в размере 150 тыс руб. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района. С данной инициативой к властям ранее выступили представители Общественного совета. Средства на выплаты выделили из бюджета района.

«Мы обратились к администрации Сургутского района с инициативой: установить дополнительную меру социальной поддержки для наших земляков, которые идут от Сургутского района. Многих из них мы знаем лично, общаемся с их семьями, поэтому хочется поддержать наших контрактников»,— отметила председатель Общественного совета Ирина Ковалева.

Сейчас участники СВО из Сургутского района могут получить 250 тыс. руб. от властей Югры, 150 тыс. руб. — за каждые четыре месяца прохождения военной службы, 195 тыс. руб. — от Минобороны РФ, а 150 тыс. руб. — из бюджета района.

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