Красноярский край сокращает дефицит бюджета

Правительство Красноярского края представило в заксобрание проект корректировки бюджета региона на 2023 год. Об этом сообщила пресс-служба краевого парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Согласно проекту, доходы должны увеличиться на 33 млрд руб. до примерно 380 млрд руб. Расходы планируется увеличить на 17,4 млрд руб. до 424 млрд руб. В результате дефицит сократится до 44 млрд руб.

На 5 млрд руб. увеличены расходы на строительство метротрама в Красноярске. Кроме того, в сообщении отмечается, что повышение МРОТ с января 2024 года на 18,5% приведет к дополнительным расходам на зарплаты работников бюджетной сферы в будущем году на 12 млрд руб.

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Валерий Лавский