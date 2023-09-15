В Свердловской области на выходных потеплеет до +23 градусов

С 15 по 17 сентября в Свердловской области ожидается потепление до +23 градусов. По данным уральского Гидрометцентра, днем в пятницу температура воздуха в регионе составит +17°…+22°. Преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый слабый.

16 и 17 сентября температура ночью составит +5°…+10°, а в горах и низинах будет опускаться до 0°. Днем ожидается потеплеет до +18°…+23°. Осадков об дня не ожидается. Ветер на выходных неустойчивый слабый.

В Екатеринбурге днем 15 сентября ожидается +20°…+22°. Ночью в субботу прогнозируется +7°…+9°, днем — +19°…+21°. В воскресенье ночью температура составит +8°…+10°, днем +19°…+21°.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте