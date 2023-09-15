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Торжество археологии

100 лет назад отмечался юбилей научной деятельности профессора Городцова

В Историческом музее состоится чествование профессора 1-го Московского государственного университета Василия Городцова по случаю 35-летия его научной деятельности. Юбиляр родился в 1860 году в селе Дубровичи, Рязанской губернии, и с 1889 года до сегодняшнего дня ведет интенсивную исследовательскую работу в области археологии и частью геологии.

Василий Городцов

Василий Городцов

Фото: wikipedia.org

Василий Городцов

Фото: wikipedia.org

Профессор Городцов является автором двух общих курсов по археологии: «Первобытная археология» (1908 г.) и «Бытовая археология» (1910 г.). Эти курсы пользуются заслуженной славой у нас и за границей. Так, Тулузская академия наук (во Франции) удостоила их «Знаком пальмы первой степени», избрав автора своим действительным членом и профессором. Василий Городцов состоит членом Доисторического французского общества в Париже.

Для русских особенно важно, что он свой богатейший опыт в археологических раскопках передавал и передает новым труженикам археологии.

Профессор Городцов не только ученый, но и педагог. Его «Путеводитель по залам доисторической археологии Исторического музея» (1914 г.), его «Руководство для археологических раскопок» (первое издание разошлось, 2-е дополненное и готовое к печати почему-то не появляется) позволяют воспользоваться плодами его богатейшей эрудиции широким слоям публики. Для марксистов особенно важна его печатающаяся Госиздатом в Петрограде «Первобытная археология». Здесь дана новая дронологическая классификация всего прошлого человечества. В основу этой классификации положен принцип эволюции орудий труда, поэтому она является особенно ценной для изучения первобытной культуры с марксистской точки зрения.

О праздновании 35-летия научной деятельности профессора Городцова писали «Известия».

Публикацию подготовил Алексей Алексеев

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