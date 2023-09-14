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Экс-адвокату не вернули статус

Экс-глава адвокатской палаты не смог обжаловать право на работу

Экс-президент адвокатской палаты Оренбургской области Валерий Бодашко не смог вернуться на работу. Ранее его обвинили в коммерческом подкупе в крупном размере. Суд приговорил его к штрафу в 2 млн руб. с дополнительным наказанием — лишением права на адвокатскую деятельность на четыре года. Валерий Бодашко оплатил штраф и ходатайствовал об УДО от ­отбывания наказания в виде лишения права на профессиональную деятельность, ссылаясь на «тяжелое» материальное положение. Однако суд указал на то, что осужденный не представил «убедительных данных о том, что он не нуждается в полном отбывании дополнительного ­наказания».

Фото: ural56.ru

Фото: ural56.ru

Суд отказал в ходатайстве бывшего президента адвокатской палаты Оренбургской области Валерия Бодашко об условно-досрочном освобождении от отбывания дополнительного наказания. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ­региона.

В феврале 2021 года Центральный районный суд Оренбурга признал Валерия Бодашко виновным в коммерческом подкупе в крупном размере (п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ). Мужчине назначили штраф в размере 2,5 млн руб. с дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься адвокатской деятельностью на два года. Время содержания Валерия Бодашко под стражей и под домашним арестом было зачтено в срок отбытия наказания, и штраф уменьшили до 2 млн руб. Затем приговор в части дополнительного наказания увеличили на срок до четырех лет. При этом гособвинение запрашивало для него шесть лет колонии и штраф в размере 9 млн руб.

Главу оренбургской палаты адвокатов задержали в ноябре 2019 года, он отрицал свою причастность к преступлению. В декабре того же года суд отстранил его от должности, и на этот пост был избран Владимир Ковалев.

Следствие и суд установили, что Валерий Бодашко получил от претендента на статус адвоката Натальи Шараниной коммерческий подкуп в размере 450 тыс. руб. Ей гарантировалась беспрепятственная и успешная сдача экзамена. Наталью Шаранину признали виновной по п. «в» ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в крупном размере). Ее оштрафовали на 900 тыс. руб. и лишили права заниматься адвокатской деятельностью на полтора года.

Осужденный оплатил штраф после вступления приговора в силу. Валерий Бодашко обратился в суд с ходатайством об УДО от отбывания наказания в виде лишения права заниматься адвокатской деятельностью, когда отбыл половину срока дополнительного наказания. Экс-президент адвокатской палаты мотивировал жалобу «тяжелым материальным положением». Оренбургский областной суд отказал в ходатайстве, поскольку осужденный не представил «убедительных данных о том, что он не нуждается в полном отбывании дополнительного наказания».

Как отмечает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, при рассмотрении ходатайства об УДО суд изучает предоставленные уполномоченными органами исполнительной власти материалы, которые отражают личность осужденного, характеризующий его материал, данные о порядке и ходе отбытия наказания, исполнения дополнительных видов наказания и т.п.

«Суд также учитывает мнение прокуратуры. Таким образом, решение вопроса об УДО сводится к усмотрению суда. Угадать, что именно стало для суда указанием на недостаточность доводов инициатора ходатайства, трудно. Необходимо анализировать судебный акт. В любом случае, он может быть обжалован и отменен»,— рассуждает Дмитрий ­Горбунов.

Ранее в Оренбурге суд смягчил приговор бывшему председателю коллегии адвокатов «Рим» Роману Василенку и экс-сотруднику СУ СКР по региону Евгению Карякину, снизив срок наказания на полгода каждому. Срок наказания Романа Василенка снизили до двух лет и шести месяцев колонии общего режима со штрафом в размере 150 тыс. руб., а Евгению Карякину — до двух лет и четырех месяцев колонии общего режима со штрафом в 50 тыс. руб. Их признали виновными в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, они убедили предпринимателя передать им 5 млн руб. для освобождения от уголовной ответственности.

Ани Айвазян

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