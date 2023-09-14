На Кубани в 2023 году достроят 14 центров единоборств

На Кубани в текущем году завершится строительство 14 центров единоборств. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

С 2020 года в регионе построили 17 центров единоборств. В настоящее время ведется проектирование еще 27 объектов.

«Важно провести данную работу на высоком уровне. В соответствии с поручением губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в 2024 году центры единоборств должны функционировать в каждом муниципальном образовании»,— отметил заместитель губернатора Александр Власов.

Центры единоборств уже функционируют в Новороссийске, Староминском, Красноармейском, Курганинском, Мостовском, Белоглинском, Отрадненском, Тихорецком, Тимашевском, Апшеронском и других муниципалитетах Кубани.

Анастасия Донскова

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