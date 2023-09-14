Руководителем Кореновского следственного отдела стал Денис Титаренко

Денис Титаренко назначен на пост руководителя межрайонного следственного отдела краевого управления СК России. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

До нового назначения господин Титаренко был старшим следователем первого контрольно-следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Карьеру в следственных органах Денис Титаренко начал в 2007 году с должности следователя в Северском районе. За прошедшие годы новый глава Кореновского следственного отдела СУ СКР по краю поработал следователем в отделах ведомства в Туапсе, Крымском и Новопокровском районах. Занимал пост заместителя руководителя следственного отдела в Кропоткине и другие должности.

Анастасия Донскова

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