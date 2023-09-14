Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Руководителем Кореновского следственного отдела стал Денис Титаренко

Денис Титаренко назначен на пост руководителя межрайонного следственного отдела краевого управления СК России. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

До нового назначения господин Титаренко был старшим следователем первого контрольно-следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Карьеру в следственных органах Денис Титаренко начал в 2007 году с должности следователя в Северском районе. За прошедшие годы новый глава Кореновского следственного отдела СУ СКР по краю поработал следователем в отделах ведомства в Туапсе, Крымском и Новопокровском районах. Занимал пост заместителя руководителя следственного отдела в Кропоткине и другие должности.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...