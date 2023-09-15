Фотоштрафование одобрено

Третий апелляционный суд не нашел несоответствий в законе Краснодарского края, позволяющем штрафовать нарушителей за неоплату парковки по материалам фотофиксации без составления протокола. Истцом выступил житель Кубани, настаивавший, что неоплата парковки нарушает не ПДД или правила благоустройства, а законодательство о дорожной деятельности, которое такой упрощенный порядок не предусматривает. Апелляция определила, что городские парковки являются объектами благоустройства муниципалитетов. Эксперты считают, что суды некорректно опираются на практику Москвы и утративший силу федеральный закон.



Краевой суд пришел к выводу, что парковки в Краснодаре являются объектами благоустройства и относятся к автодорогам

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Третий апелляционный суд в Сочи оставил без изменений решение Краснодарского краевого суда, вынесенное по иску жителя Кубани Евгения Илларионова к региональному Законодательному собранию. Истец требовал отменить норму краевого закона об административных правонарушениях, которая позволяет рассматривать дела об уклонении от оплаты пользования городской парковкой без составления протокола в том случае, если нарушение зафиксировано на фото или видео (ст. 10.4 закона Краснодарского края об административных правонарушениях). Краевой суд признал норму соответствующей закону. С ним согласилась и апелляция. Текст апелляционного определения опубликован на сайте инстанции.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», водитель припарковал свой автомобиль в Краснодаре в районе горпарка на ул. Захарова на автодороге общего пользования под знаком платной парковки. За неоплату парковки его привлекли к административной ответственности по краевому закону. Ему был выписан штраф в размере 3 тыс. руб. Решение было вынесено на основании данных видеокамеры без составления административного протокола (в упрощенном порядке).

Господин Илларинов решил оспорить положение краевого закона, которое позволяет применять упрощенный порядок в подобном случае. Позиция истца состоит в том, что упрощенный порядок, согласно КоАП РФ, распространяется только на административные правонарушения в области правил дорожного движения и правил благоустройства территории. Однако, считает истец, краснодарские Правила благоустройства не содержат положений об организации платных парковок, а вопросы функционирования платных парковок на автодорогах местного значения федеральный закон о местном самоуправлении относит к сфере дорожной деятельности. Также господин Илларионов сослался на норму федерального закона об автодорогах и автодорожной деятельности, которая относит парковки к элементам благоустройства дорог. Самостоятельный характер всех этих типов отношений, по его мнению, не позволяет расценивать нарушение по неоплате парковки в свете вопросов благоустройства и применять в подобных случаях упрощенный порядок привлечения к административной ответственности.

Краевой суд пришел к выводу, что парковки являются объектами благоустройства муниципалитетов и относятся к автодорогам только как элемент их благоустройства, таким образом, установление упрощенного порядка рассмотрения дела законно. При этом краевая инстанция также сослалась на практику Верховного суда (ВС РФ). С доводами коллег полностью согласилась коллегия Третьего апелляционного суда, подкрепив их.

Краснодарский юрист Екатерина Бурнос, специализирующаяся на вопросах транспорта, по просьбе «Ъ-Кубань» проанализировала решение апелляционной инстанции. Она считает, что решение ВС РФ по аналогичному спору с участием московских властей, которым подкрепляют свои выводы краснодарские суды, не вполне применимо в данной ситуации, так как в законе Москвы четко прописано, что парковки являются объектами муниципального благоустройства. В законе же Краснодарского края такой оговорки нет.

«Поэтому, на мой взгляд, суды в полной мере не изучили доводы истца о том, что спорные отношения регулируются законодательством о дорожной деятельности, а не о правилах благоустройства. Кроме того, мы видим, что апелляционная инстанция, проверяя полномочия Законодательного собрания Кубани на принятие закона и оценивая закон на предмет соответствия действующему федеральному законодательству, ссылается на утративший силу федеральный закон об общих принципах организации региональных органов власти. Сейчас эти вопросы регулируются уже новым законом. Каким бы формальным на первый взгляд ни казалось это нарушение, оно является существенным основанием для отмены апелляционного определения, так как суд применил недействующий закон и не дал оценку соответствия оспариваемого закона новому федеральному закону №414-ФЗ»,— резюмирует госпожа Бурнос.

Михаил Волкодав

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram