Глава СКР запросил доклад о применении насилия сотрудниками пензенской полиции

В СМИ Пензенской области опубликовали «материал с критикой хода расследования уголовного дела в отношении сотрудников полиции», обвиняемых в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), сообщил информационный центр федерального СКР.

Журналисты отмечали, что следователи необоснованно пытались привлечь коллег к ответственности.

По данным следствия, дело о превышении полномочий завели в мае этого года. До сегодняшнего дня сотрудники СКР «тщательно проверяли показания» рассказавшего о применении насилия подозреваемого в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних. Последний также находится под стражей. Следователи продолжают собирать доказательства.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе обоих расследований у и. о. руководителя пензенского следственного управления Владимира Игнатенкова.

Дарья Васенина

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