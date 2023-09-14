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На Кубани водитель «Газели» незаконно перевозил 16 гастарбайтеров

На Кубани выявили факт нарушений при перевозке 16 иностранных рабочих на автомобиле «Газель». Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по Краснодарскому краю.

Автоинспекторы остановили авто на трассе «Журавская — Тихорецк». В ведомстве отметили, что рабочих везли к месту сельхозработ. При этом у пятерых пассажиров не было документов, разрешающих им находиться на территории РФ. По данному факту был составлен административный материал по ст. 18.8.1 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ).

Кроме того, водитель не смог предоставить инспекторам актуальный полис автострахования и документы на право управления автомобилем соответствующей категории. Пассажиры перевозились без тахографа, что является нарушением ч.1 ст. 11.23 КоАП РФ. В отношении 27-летнего водителя составили протокол по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ, ч.1 ст. 11.23 КоАП РФ и ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ, отражающим указанные нарушения.

Анастасия Донскова

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