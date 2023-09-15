Ретроспектива Бориса Григорьева в Музее Фаберже, вернисаж на «Пушкинской 10» и фестиваль в «Севкабель Порту»

Сентябрь продолжает радовать петербуржцев не только погодой, но и обилием культурных мероприятий. «Ъ-СПб» предлагает пересечь экватор месяца в сопровождении новых премьер, вернисажей, импровизационных спектаклей и лекций об экспериментальной музыке. На какие мероприятия стоит обратить внимание в эти дни — в традиционном пятничном обзоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мюзикл «Казанова»

Фото: Музыкальный театр имени Ф.И. Шаляпина Мюзикл «Казанова»

Фото: Музыкальный театр имени Ф.И. Шаляпина

Пятница, 15 сентября, начнется с премьерного показа мюзикла «Казанова». Играть спектакль артисты музыкального театра имени Шаляпина будут в стенах ДК имени Горького.

Организаторы отмечают, что грандиозную постановку режиссера и сценографа Ильи Архипова по мотивам пьесы Марины Цветаевой дополнят роскошные костюмы с ювелирной отделкой от Алены Песковой и стильные декорации от самого режиссера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Пушкинская-10»

Фото: Арт-центр «Пушкинская-10», Арт-центре «Пушкинская-10» «Пушкинская-10»

Фото: Арт-центр «Пушкинская-10», Арт-центре «Пушкинская-10»

16 сентября в Арт-центре «Пушкинская-10» открываются новые выставки. В программе вернисажа — открытие экспозиции в галерее Navicula Artis, представляющей живопись, графику, документы и кино Александра Овчинникова и Валентины Шахалевич. В Большом зале МНИ начнет работу «Эстетика зримой мысли» — экспозиция, объединяющая работы Анатолия Васильева (1940–2020).

В галерее «Рабочий стол» откроется выставка-исследование «Виталий Дивенцов. Выход», главной темой которой является сам автор и попытка определить себя и свое творчество в мире людей и мире искусства. Также в галерее «Арт-Лига» состоится открытие экспозиции «Варвара Выборова. Я у себя дома» и «Леонид Агальцов. Коробка» в «Мастерской Полковника».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Фаза» — дебютная персональная выставка молодой художницы Марии Маркеловой

Фото: Мария Маркелова «Фаза» — дебютная персональная выставка молодой художницы Марии Маркеловой

Фото: Мария Маркелова

Этой осенью серию экспериментальных проектов продолжает Санкт-Петербургское общество «А-Я». В субботу, 16 сентября, культурное пространство представит «Фазы» — дебютную персональную выставку молодой художницы Марии Маркеловой. Экспозиция соединит живопись, инсталляцию и видео.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Общественное пространство «Севкабель порт»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Общественное пространство «Севкабель порт»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сразу несколько интересных мероприятий пройдет в эти выходные в «Севкабель Порту».

16 сентября там стартует научный фестиваль «Два дня. Назад в будущее», гостями которого станут известные эксперты и авторы бестселлеров: биолог и победитель премии «Просветитель» Максим Винарский, научные журналисты Алексей Водовозов и Александр Соколов.

На встречах обсудят медицину прошлого, устаревшие названия и современные трактовки, неординарные открытия археологов и антропологов, сделанных в 2023 году, а также «научные» мемы.

17 сентября в «Севкабель Порту» лекцию об экспериментальной музыке прочтет известный петербургский пианист и дирижер Дмитрий Шубин. Он работает в различных областях современной музыки, от фри-джазовых составов до сольной работы с электроникой и проектов в области саунд-арта.

На лекции будут говорить об истории русского музыкального авангарда начала XX века, новых технологиях и смыслах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Мастер. Художник макета Михаил Гаврилович Николаев»

Фото: Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства Выставка «Мастер. Художник макета Михаил Гаврилович Николаев»

Фото: Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства

В середине недели, 20 сентября, в Театральном музее на Зодчего Росси откроется выставка «Мастер. Художник макета Михаил Гаврилович Николаев». Организаторы предлагают посмотреть на процесс создания театральных макетов как на отдельный вид театрального искусства, которое начинается с мастерской макетчика, места, где рождаются шедевры.

Михаил Николаев делал макеты к спектаклям Георгия Товстоногова, Льва Додина, Юрия Любимова, Рубена Агамирзяна, Камы Гинкаса, Генриетты Яновской, Григория Дитятковского и многих других режиссеров.

В экспозиции будут представлены более сорока макетов к спектаклям петербургских театров 1970-х — 2000-х годов из собраний Музея театрального и музыкального искусства, МДТ — театра Европы, БДТ имени Товстоногова, Мариинского театра, ТЮЗа имени Брянцева, личных собраний Э. С. Кочергина и М. Ц. Азизян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кинотеатр «Аврора»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Кинотеатр «Аврора»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Для любителей современной культуры 21 сентября кинотеатр «Аврора» приготовил особенное мероприятие — фестиваль документального кино Beat Weekend.

В программу вошли зрительские хиты летнего московского Beat Film Festival («Линч/Oз», «Меня зовут Альфред Хичкок», «Сны отеля “Челси”»), лучшие фильмы Beat прошлых лет («По волнам: Искусство звука в кино», «Студия 54») и картина-победитель Национального конкурса — «Рай» Александра Абатурова. На открытии покажут лучший документальный фильм прошлогоднего фестиваля «Сандэнс» — «З2 звука».

Фестивальные кинопоказы дополнит образовательная программа: лекции, дискуссии, экскурсии, концерты, перфомансы, вечеринки, организованные вместе с ключевыми локальными институциями, экспертами и творческими сообществами. В событиях примут участие группа Shortparis, Артем Балаев, Полина Бондарева, Василий Степанов, Центр Art & Science Университета ИТМО и другие.

Площадки фестиваля — кинотеатры «Аврора» и Angleterre Cinema Lounge, а также киноцентр «Ленфильм».

В этот же день петербургский плейбек-театр 13 сыграет перформанс «Время жить». Для тех, кто не знаком с плейбеком,— это довольно молодая форма театра импровизации, где зрители рассказывают личные истории, а актеры превращают их в художественное произведение на сцене. Мероприятие пройдет в пространстве Благотворительного драматерапевтического театра «Время жить» на набережной Обводного канала, 203, лит Ч.

21 сентября в Концертном зале Мариинского театра новый сезон официально откроет Музыкальный театр имени Шаляпина.

Под управлением блистательного маэстро Фабио Мастранджело оркестр «Северная Симфония» исполнит симфоническую поэму «Антар» Н.А. Римского-Корсакова и симфоническую поэму для сопрано с оркестром «Мцыри» М.М. Ипполитова-Иванова. Также в программе — Симфоническая фантазия «Франческа да Римини» и Концерт для скрипки с оркестром П.И. Чайковского.

22 сентября в Музее Фаберже ценителей живописи ждет масштабная ретроспективная выставка работ художника Бориса Григорьева (1886–1939) «Первый мастер на свете». Экспозицию представят в новом выставочном пространстве Шуваловского дворца.

Культурно-исторический фонд «Связь времен» впервые покажет шедевры Григорьева из своей коллекции широкой публике. Главным событием станет показ грандиозного полотна «Ревизор», также будут представлены уникальный цикл иллюстраций к роману «Братья Карамазовы», портреты разных лет и южноамериканские пейзажи. Экспозицию дополнят произведения Григорьева из собраний государственных музеев и закрытых частных коллекций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Народный артист РФ Давид Голощекин

Фото: фестиваль «Кофе & Jazz» Народный артист РФ Давид Голощекин

Фото: фестиваль «Кофе & Jazz»

В следующие выходные, 23 и 24 сентября, в Павловском парке прозвучат мелодии и ритмы мировых джазменов. На шести площадках фестиваля «Кофе & Jazz» зрителей ждут встречи с известными инструменталистами: Павлом Чижиком, Денисом Кириловым, Юлией Касьян, Йолем Гонсалесом, Михаилом Шиповым, а также коллективами: City music orchestra, Chizhik-jazz-quartet, De Manera Virtuosa, шоу оркестр «Бит Джус» и Petruсchiani Quartet.

Хэдлайнером фестиваля станет народный артист РФ Давид Голощекин с его ансамблем.

Подготовили Владимир Колодчук, Наталья Ширнина