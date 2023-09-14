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Коммерсантъ FM
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Словакия выслала сотрудника посольства России

МИД Словакии сообщил о высылке сотрудника посольства России в республике. Согласно сообщению ведомства, причина высылки — нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях. Имя сотрудника и подробности его проступка — неизвестны.

Отмечается, что нарушения дипломата были «тщательно задокументированы компетентными органами Словацкой Республики». Сотрудник должен покинуть страну в течение 48 часов. В российском МИДе пообещали ответить на высылку дипломата, сообщили «РИА Новости».

В марте 2022 года по такому же обвинению из Словакии выслали трех сотрудников посольства. В этот же день в Словакии задержали нескольких сотрудников Минобороны республики по подозрению в шпионаже в пользу России. Тогда братиславская газета Pravda писала, что задержанных чиновников подкупили российские дипломаты.

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