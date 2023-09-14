Глава Минобрнауки Татарстана не поддержал пятидневку в школах

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин выступил против пятидневной учебной недели в школах, заявив что она увеличивает нагрузку на детей.

«Наша позиция — особо не увлекаться переходом на пятидневный режим обучения. Нагрузка очень большая на детей… У нас каждый день ребенку приходится заниматься по шесть-семь уроков. Дети очень устают. Надо думать о здоровье ребенка»,— сказал он, выступая на заседании Госсовета республики.

Глава Миноборнауки добавил, что решение должна принимать школа с учетом мнения родителей. Однако он призвал исходить из «национальных, культурных особенностей», напомнив, что в Татарстане детям также преподают родные языки. Господин Хадиуллин также обратил внимание, что в пятидневку невозможно углублено изучать предметы.

«Нужно сейчас заниматься перевоспитанием той массы людей, которые пытаются перейти на пятидневку. Через определенное время они скажут: а давайте на четыре, три дня. Так не пойдет»,— заключил министр.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"