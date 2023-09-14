В Свердловской области в ДТП с тепловозом пострадал водитель грузовика

На железнодорожном переезде на 8 км трассы Нижняя Тура — Качканар в Свердловской области грузовик столкнулся с тепловозом. Как сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД, водитель грузовика доставлен в больницу.
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Столкновение с тепловозом ТЭМ произошло около 15:00 14 сентября. По предварительным данным ГИБДД, 27-летний водитель грузовика Jac выехал на регулируемый ЖД переезд на запрещающий сигнал светофора, где был закрыт шлагбаум.
Водитель локомотива не пострадал. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку.