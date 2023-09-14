В Сочи возбуждено дело о гибели женщины при падении со склона

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю расследует дело по факту халатности, повлекшей гибель человека, сообщает ведомство. В воскресенье вечером 51-летняя женщина упала с тротуара в обрыв, который не был огорожен, через два дня пострадавшая умерла в больнице.

Женщина гуляла с дочерью и внуком по улице Егорова в центре Сочи, недалеко от входа в парк «Ривьера». За противоположным тротуаром начинается крутой обрыв, который не виден из-за кустарника. Женщина направилась к кустам, чтобы поднять укатившийся у ребенка мяч, и рухнула вниз с высоты. Через несколько минут ее дочь пошла на поиски и тоже упала в обрыв. Молодая женщина получила травмы, но они оказались не такими серьезными, как у ее матери. Сейчас пострадавшая находится в больнице.

Анна Перова, Краснодар