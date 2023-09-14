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Коммерсантъ FM
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Работники держат курс на повышение

Готов ли российский бизнес платить сотрудникам за границей в валюте

Сотрудники российских компаний, живущие за рубежом, просят привязать зарплаты к курсу валюты. Больше половины работодателей в августе получили просьбы и об индексации вознаграждения со стороны таких специалистов, показал опрос HeadHunter. Поводом стало резкое ослабление рубля. Как отмечается, 23% предприятий планируют пойти навстречу и повысить оклад удаленщикам, проживающим за границей. Столько же привяжут выплаты в рублях к курсу доллара или евро. Еще 23% не примут никаких мер.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Правда, в этом случае препятствием становятся экономические и юридические сложности, поясняет руководитель пресс-службы HeadHunter Александр Джабаров: «Опрашивали компании в основном среднего бизнеса. Сотрудники за рубежом есть в каждой третьей — они составляют менее 5% от штата. Так как их немного, мы делаем вывод, что эти люди уехали по личным причинам.

Как часто россияне просят повышения зарплаты

Была вторая волна обратной релокации весной. Видимо, у тех, кто не хочет возвращаться, возникает вопрос об индексации зарплаты. Если они получают зарплату в валюте, то понимают, что при укреплении рубля она уменьшится.

Некоторые компании отказывают специалистам, потому что они либо юридически не могут привязать индексацию к курсу валют, поскольку в России по закону вознаграждения должны выплачиваться в рублях, либо это какие-то юридические схемы, когда зарплата индексируется буквально каждый месяц, прописывается в договоре, высчитывается по среднему курсу. Кроме того, бизнес сам может ощущать на себе колебания курса валют и не располагать достаточными объемами средств на фонд оплаты труда».

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По данным исследования HeadHunter, более трети российских компаний платят зарубежным сотрудникам в рублях, еще столько же — в валюте страны проживания. “Ъ FM” спросил у работодателей, готовы ли они менять условия сотрудничества из-за изменения курса:

Владелец Mr. Doors Максим Валецкий: «Приняли решение, что не будем повышать. У нас таких и не много. Думаю, уникальность сотрудников за рубежом, возможно, есть только в IT. Скорее это мы идем навстречу тем, что разрешили работать за границей. Уникальные для нас специальности — производственники, офлайн-продавцы, офлайн-дизайнеры. У них есть переговорная позиция. А у тех, кто работает за рубежом на удаленке, такой нет. Их услуги не уникальны.

Сооснователь сервиса «Битрикс24» Сергей Рыжиков: «Запросы такие поступают — в районе 10%, наверное. Связаны они и с курсом, и с тем, что ребята работают за границей, и вообще в целом с инфляционными ожиданиями, с какими-то дополнительными расходами. Я бы, наверное, даже сказал, что инфляционное давление воспринимается больше. И мы в течение лета проводим определенную индексацию по ряду позиций и по сотрудникам».

Сооснователь VINCI Agency Мария Лапук: «У нас были такие запросы, но не сейчас, а намного раньше. Я как работодатель, наверное, не считаю, что это правильная история. Кажется, на такое идут те, кто в довольно безвыходном положении, когда уехал большой процент штата. Им действительно сложно заменить в таком случае сотрудников. Мы не повышали, потому что курс сильно скакал. Он был и 100, и 55. Когда он 55, я, видимо, должна была понижать зарплату. У нас есть штатное расписание, грейды, и все получают вознаграждение согласно штатному расписанию и должности».

Минэкономразвития 13 сентября улучшило прогноз роста реальных зарплат. Как ожидают в ведомстве, в текущем году они увеличатся более чем на 6%, а не на 5,4%, как считалось прежде. В прошлом году реальные зарплаты россиян выросли на 0,3%.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елизавета Скобцова

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