Волейбольный клуб «Динамо» Краснодар проведет первую игру сезона 4 октября

14 сентября волейбольный клуб «Динамо» Краснодар провел предсезонную пресс-конференцию. Главный тренер, игроки, руководство и партнеры клуба ответили на вопросы журналистов. Встречу открыл председатель краевоей организации общественно-государственное объединение «Динамо» Сергей Захаринин.



«Этот год — столетие спортивного сообщества "Динамо" поэтому нам необходимо в полной красе показать нашу игру»,– отметил господин Захарин, поздравив спортсменок с открытием одноименного стадиона, на базе которого теперь проходят тренировки.

В 2023 году отмечается сразу два крупных юбилея: помимо «Динамо», 100 лет исполнилось отечественному волейболу, поэтому сезон стартовал 1 сентября матчами Кубка 100-летия. Чемпионат России начнется 30 сентября. В его рамках «Динамо» Краснодар проведет первую игру 4 октября. Все игры, включая финальную, пройдут по системе плей-офф.

Президент клуба Сергей Кучерук пообещал и дальше показывать подготовку мирового уровня, отметив, что значительная часть спортсменок входит в состав молодежной и основной сборной Российской Федерации. Вице-президент титульного партнера команды ГК «AVA» Сергей Быков призвал посещать зрелищные игры грядущего сезона.

Министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко отметил, что на Кубани волейбол является массовым видом спорта: «Порядка 120 тыс. человек занимаются волейболом из них около 14 тыс. тренируются на базе спортивных отделений».

Волейбольный клуб «Динамо» поприветствовал новых игроков: Елену Ткачеву и Ксению Соколову. Вместе с капитаном команды Юлией Подскальной девушки рассказали о том, как справляются со стрессом перед игрой и порадовались открытию собственной площадки для тренировок. Встреча закончилась торжественным вручением клубной формы для новоприбывших спортсменок.

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram