В Киеве открылось представительство Международного уголовного суда

В Киеве начал работу полевой офис Международного уголовного суда (МУС) на Украине. Офис является крупнейшим представительством МУС за пределами Гааги. Теперь оно получило возможность проводить расследования на местах. Украина стала восьмым государством, где есть отделение МУС. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины Андрея Костина.

«Это новая глава нашего сотрудничества. Работа офиса поможет усилить взаимодействие между Украиной и МУС. Повысит эффективность и оперативность реагирования на преступления, которые Россия продолжает ежедневно совершать против Украины и украинцев»,— приводит слова господина Костина пресс-служба.

Прокурор МУС Карим Хан заявил, что партнерство МУС с Украиной и странами-участниками ООН — «не просто искра», а «рассвет нового времени», в котором это сотрудничество должно проявить «выдержку и настойчивость».

23 марта 2023 года в здании МУС в Гааге секретарь Питер Льюис и генпрокурор Костин заключили соглашение об открытии на Украине представительства суда. «Убежден, мы не остановимся, пока все виновные в международных преступлениях, совершенных против Украины, не будут привлечены к ответственности. Включая высшее военно-политическое руководство преступного режима РФ»,— сказал тогда Андрей Костин.

17 марта 2023 года Досудебная палата МУС выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Ордер выдан по делу о незаконном вывозе детей с занятых российскими силами территорий Украины. Приводить ордер в исполнение обязаны государства, ратифицировавшие Римский статут.

Полина Мотызлевская