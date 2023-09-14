Валовый сбор картофеля в Ставропольском крае в 2023 году увеличился на 17%

Валовый сбор картофеля на территории Ставропольского края составил 87 тыс. т, что на 17% превышает результат аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

«При этом урожайность картофеля также превысила прошлогоднюю: с одного га аграрии убирают 365 центнеров корнеплода, что на 18% больше аналогичного периода 2022 года»,— цитирует пресс-служба ведомства слова первого заместителя министра сельского хозяйства Елену Тамбовцеву.

Сегодня аграрии собрали урожай уже с 2,4 тыс. га, что составляет только 40% площадей, отведенных под культуру в крае. Отмечается, что рекордная урожайность картофеля зафиксирована в Изобильненском округе — 527 ц/га.

Анастасия Назарова