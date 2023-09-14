Не Apple единым

Сеть Restore (входит в Inventive Retail Group, IRG), известная как монобрендовый продавец техники Apple, объявила о смене концепции и визуального стиля. Теперь компания будет продавать технику разных производителей и открывать магазины вдвое большей площади, до 200 кв. м. Дальнейшее развитие сети будет зависеть от качества постпродажного обслуживания и наличия уникальных товаров в ассортименте, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вывеска сети магазинов техники и электроники Restore на Неглинной улице

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Вывеска сети магазинов техники и электроники Restore на Неглинной улице

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Сеть магазинов Restore, которая раньше была официальным дилером и премиум-реселлером Apple, объявила о смене позиционирования на мультибрендовую. В магазинах компании уже представлена техника и электроника других производителей. Restore также представила новый логотип и объявила о планах открывать новые магазины большей, чем раньше, площади — 150–200 кв. м против средней площади нынешних точек в 100 кв. м.

Первые магазины Restore нового формата открылись в Москве на Неглинной улице и в ТЦ «Европейский». Следующая точка, по сообщению компании, появится в «Афимолле» в «Москва-Сити». Речь идет о месте, где раньше располагался магазин другого премиум-реселлера Apple — Cstore, принадлежащего банкротящемуся «Связному». Ритейлер закрыл специализированную сеть еще в июне 2022 года и преобразовал ее точки в стандартные. К сентябрю 2023 года, как сообщал РБК, «Связной» закрыл все магазины в Москве и Санкт-Петербурге. Сама Apple прекратила прямые поставки техники в РФ в марте 2022 года вследствие военной операции на Украине.

IRG оценивает потенциальные локации для новых магазинов Restore исходя из ожидаемого охвата целевой аудитории, пояснил “Ъ” вице-президент группы по электронике Алексей Шубин: «Место Cstore в "Афимолле" в этом плане было у них лучшим — именно там есть аудитория, с которой мы бы хотели максимально соприкасаться».

По его словам, «Связному» для монобрендовых магазинов «удавалось получить хорошие локации, например, на Тверской улице, однако они не составляли массу». Вице-президент IRG по развитию недвижимости Мария Киселева уточнила, что группа «не претендует целенаправленно на площади», которые раньше занимали магазины Cstore.

Apple строго контролировала образ премиум-реселлеров своей техники, говорит гендиректор Telecom Daily Денис Кусков: «Если бы мы убрали вывеску над входом, то только по ценникам можно было понять, Restore перед нами или же другой аналогичный магазин». По его мнению, сейчас сети нужно будет «аккуратно выстраивать ценовую политику», а при существенной разнице в розничных ценах с другими магазинами — «четко давать покупателям знать, за что они будут переплачивать». Отличать Restore от других сетей, добавляет эксперт, могла бы, в частности, сопоставимая с AppleCare программа гарантийного и постгарантийного обслуживания «со стопроцентным покрытием гарантийных случаев».

Ритейлеры начали делать ставку на открытие более крупных торговых точек еще после начала пандемии, и решение IRG в части площади будущих Restore следует этой тенденции, отмечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

«Объекты, в которых выставлен только топовый ассортимент, становятся менее конкурентоспособными».— говорит он. По его словам, зарабатывать на одной лишь продукции Apple «стало сложно из-за ценовой конкуренции и использования серых схем». Господин Бурмистров полагает, что в дальнейшем для Restore будет важным добиваться расширения ассортимента за счет уникальных, эксклюзивных продуктов.

Юрий Литвиненко